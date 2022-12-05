ТАШКЕНТ, 5 дек — ПРАЙМ. Автомобильные газовые станции в Ташкенте временно закрыты из-за наступивших холодов и возникшего дефицита газа, обслуживается только общественный транспорт, сообщает пресс-служба хокимията (администрации) столицы Узбекистана. Новак отметил заинтересованность Узбекистана в тройственном газовом союзе

Ранее пресс-служба АО "Узтансгаз", сообщила, что с 9 ноября на автомобильных газонаполнительных компрессорных станция (АГНКС) в регионах Узбекистана вводятся временные ограничения в графике подачи газа из-за дефицита топлива в наступившие холода.

"Для обеспечения газом и теплом как можно большего числа домов заправочные станции для всех транспортных средств, кроме обслуживающих общественный транспорт, временно закрыты", — говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията.

В администрации пояснили, что из-за резкого понижения температуры воздуха в некоторых районах Ташкента наблюдаются перебои с подачей газа и тепла. "Несмотря на то, что коммунальщики пытаются распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, ресурсы на исходе", — добавили в пресс-службе.

В выходные дни температура воздуха в Ташкенте понизилась днем до минус 1-3 градусов Цельсия, ночью — до 6-8 градусов мороза. С воскресенья в столице Узбекистана идет снег.

В Узбекистане с 2018 года начали вводить временные ограничения работы газозаправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям. В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку в стране существует дефицит дизельного топлива и бензина.