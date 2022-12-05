РЯЗАНЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Количество доставленных в больницу пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Ярославле выросло до двух человек, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" начальник ГУ МЧС по региону Вадим Андямов. В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа

"Пострадал один человек — передан в карету скорой помощи. Одна женщина, неходячая, из соседней квартиры эвакуирована в больницу", — сказал он.

Андямов добавил, что газ взорвался на третьем этаже дома, при этом была "разрушена одна стена, вырвана кровля и часть балкона".

Департамент здравоохранения и фармации региона сообщил, что пострадавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"Пострадавший при взрыве доставлен в больницу скорой помощи им. Соловьева в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимационном отделении. Врачи больницы делают все возможное для спасение жизни пострадавшего", — сказано в сообщении департамента здравоохранения региона в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.

Согласно информации СУСК региона, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).