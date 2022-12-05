МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В Нижневартовске семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме, сообщила в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" губернатор ХМАО Наталья Комарова. СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске

"Семь человек, по заявлению родственников, находятся в розыске", — сказала она.

Комарова отметила, что работа по разбору завалов "очень сложная", и пока она не завершена, власти не могут удостовериться, погибли эти семь человек или нет.

Пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа сообщила, что двое из семи пропавших без вести могут находиться под завалами, еще пятеро не опознаны.

"По уточненной информации, официально подтверждена гибель одного человека, он опознан. Еще семь объявлены пропавшими: пять человек не опознаны, еще двое могут находиться под завалами", — сказано в сообщении.

Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".