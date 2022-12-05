"Молдовагаз" должен выплатить "Газпрому" почти 44 миллиона долларов
Чебан: "Молдовагаз" должен выплатить "Газпрому" почти 44 миллиона долларов до 20 декабря
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КИШИНЕВ, 5 дек — ПРАЙМ. "Молдовагаз" до 20 декабря обязан выплатить "Газпрому" около 44 миллионов долларов долга, заявил глава молдавской компании Вадим Чебан.
Официальный Кишинев и российская корпорация в октябре 2021 года договорились продлить контракт на поставку в страну "голубого топлива" с условием проведения в 2022 году аудита задолженности "Молдовагаза".
"Обязательства АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" по оплате текущих поставок природного газа составляют 43,84 миллиона долларов… в том числе: остаток задолженности за ноябрь в 40,05 миллиона долларов, потребление за декабрь — 3,79 миллиона долларов. Указанные денежные средства необходимо перечислить ПАО "Газпром" до 20 декабря 2022 года", — отметил он в мессенджере Тelegram.
Чебан добавил, что ранее Молдавия перечислила авансовый платеж за ноябрь в размере 42,95 миллиона долларов.
"Газпром" оставил за собой право полностью прекратить поставки газа в республику в случае нарушения молдавской компанией обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://1prime.ru/gas/20221205/839054573.html
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