КИШИНЕВ, 5 дек — ПРАЙМ. "Молдовагаз" до 20 декабря обязан выплатить "Газпрому" около 44 миллионов долларов долга, заявил глава молдавской компании Вадим Чебан. Молдавия хочет договориться с Приднестровьем о закупке электроэнергии

Официальный Кишинев и российская корпорация в октябре 2021 года договорились продлить контракт на поставку в страну "голубого топлива" с условием проведения в 2022 году аудита задолженности "Молдовагаза".

"Обязательства АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" по оплате текущих поставок природного газа составляют 43,84 миллиона долларов… в том числе: остаток задолженности за ноябрь в 40,05 миллиона долларов, потребление за декабрь — 3,79 миллиона долларов. Указанные денежные средства необходимо перечислить ПАО "Газпром" до 20 декабря 2022 года", — отметил он в мессенджере Тelegram.

Чебан добавил, что ранее Молдавия перечислила авансовый платеж за ноябрь в размере 42,95 миллиона долларов.

"Газпром" оставил за собой право полностью прекратить поставки газа в республику в случае нарушения молдавской компанией обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.