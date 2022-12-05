ТОКИО, 5 дек — ПРАЙМ, Ксения Нака. Япония вывела проект "Сахалин-2" из-под ценовых ограничений на нефть из РФ, чтобы продолжать получать российский газ, заявил РИА Новости источник в энергетической сфере Японии. Потолок цен на нефть из России не коснулся проекта "Сахалин-2"

"Если распространить эти меры на "Сахалин-2", то он перестанет вырабатывать нефть и попросту встанет. Соответственно, мы не сможем получать с него газ, в котором заинтересованы. Япония получает 9% СПГ из России и не может отказаться от этого. Что касается проекта "Сахалин-1", то там в основном нефть. К тому же, согласно опубликованным данным японской таможни, с июня Япония практически прекратила импорт российской нефти. Поэтому если нефть с "Сахалина-1" и будет подпадать под потолок на цены, это не скажется на Японии", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Япония ввозила всего 3,6% российской нефти.

"Это немного. Думаю, Япония найдет ей замену в США или Саудовской Аравии", — подчеркнул специалист.

В понедельник МИД Японии опубликовал документы, согласно которым Япония не будет покупать российскую сырую нефть выше цены 60 долларов за баррель. Исключение составляет нефть с проекта "Сахалин-2".

Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.

Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.