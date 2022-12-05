КИШИНЕВ, 5 дек — ПРАЙМ. Молдавия с понедельника будет скрывать точные объемы накопленного в резервах газа из соображений безопасности, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Молдавия возобновила поставки электроэнергии из Приднестровья

Запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии, поскольку у Кишинева нет собственных хранилищ. По последним данным, у республики было около 250 миллионов кубометров газа в резерве.

"С сегодняшнего дня не будем объявлять точный объем, сколько у нас в запасах по соображениям безопасности. Хочу заверить всех граждан, что как минимум на два месяца Молдавия (газом — ред.) обеспечена, продолжаем закупать объемы на следующие месяцы", — заявил Спыну на пресс-конференции.

Он уточнил, что гражданам будут сообщать, на сколько хватит Молдавии накопленного газа, уточняя временной промежуток, но не объемы топлива в резервах.

В субботу глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что с 4 декабря компания будет закупать природный газ госпредприятия Energocom, наравне с "Газпромом", чтобы иметь два источника поставок. Таким образом, общий суточный объем потребления Молдавии в декабре составит, по предварительным расчетам, 9,2 миллиона кубов природного газа.

Также в субботу стало известно, что румынская компания Transgaz произвела тестовую поставку газа в Молдавию по трансграничному газопроводу Яссы — Унгены — Кишинев. В компании отметили, что в планах поставлять в Молдавию примерно миллион кубометров газа.

Молдавия и Румыния построили газопровод Яссы — Унгены протяженностью 43,2 километра и стоимостью 26 миллионов евро при финансовой поддержки ЕС. Магистраль официально была открыта в августе 2014 года, но поставки газа по ней так и не были осуществлены. В 2020 году была достроена ветка Унгены – Кишинев. Пропускная способность газопровода из Румынии составляет в 1,5 миллиарда кубометров в год, тогда как для Молдавии, с учетом Приднестровья, необходимо порядка 3 миллиардов кубических метров газа. Газопровод из Румынии не может обеспечить газом Приднестровье.