БРЮССЕЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Спрос Евросоюза на "голубое топливо", который он стремится снизить на 15%, был в ноябре значительно ниже среднего значения за последние пять лет, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции. FT: послы ЕС обсудят лимит цен на газ на уровне 2730 евро за тысячу кубов

"Спрос ЕС на газ в ноябре был значительно ниже, чем средний за последние пять лет", — заявил он.

Евросоюз в начале августа принял новые правила, по которым страны союза должны приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со своим средним потреблением в тот же период за последние пять лет. Под потреблением подразумевается общий объём поставок природного газа для деятельности на территории государства ЕС, включая конечное потребление домохозяйствами, промышленностью и производителями электроэнергии, но исключая, среди прочего, газ, используемый для заполнения хранилищ.

Пока это сокращение является добровольным, но при ухудшении энергетического кризиса может стать обязательным.