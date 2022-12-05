МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз цен на газ в Европе в 2022 году, но сохранило на 2023 год, а также оставило неизменной оценку стоимости нефти марок Brent и WTI на этот период, следует из доклада агентства. В Еврокомиссии заявили о серьезном снижении спроса ЕС на газ

"Fitch Ratings понизило свой прогноз цен на европейский газ по индексу TTF на 2022 год… что отражает снижение спроса на газ в Европе в основном из-за более низкого промышленного потребления, достаточных запасов СПГ и теплого начала зимы… Наши ожидания по нефтяным ценам остаются неизменными", — говорится в релизе.

Теперь агентство ожидает, что в 2022 году стоимость газа в Европе составит 30 долларов за тысячу кубических футов, а не 35 долларов, как ожидалось ранее. В следующем году агентство ждет цены на уровне 15 долларов за тысячу кубических футов, как и прогнозировалось в июне. Прогноз на 2024 год также остался неизменным – на уровне 7 долларов.

Прогноз среднегодовой цены Brent на 2022 год остался на июньском уровне в 100 долларов за баррель, на 2023 год – 85 долларов. Оценка на 2024 год также была сохранена, составляет 65 долларов за баррель.

Среднегодовая стоимость WTI в текущем году ожидается на уровне 95 долларов за баррель, как и сообщалось в июне. В 2023 году показатель прогнозируется, как и ранее, на уровне 81 доллара, в 2024 году – 62 доллара.