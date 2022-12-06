МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Словения планирует построить трубопровод для транспортировки алжирского газа в Венгрию, чтобы помочь Будапешту перестать зависеть от поставок российских энергоносителей, заявил словенский премьер Роберт Голоб. "Лампочка Ильича" погасла. Прибалтика медленно погружается во тьму

"Давайте протянем руку нашим восточным соседям, (включая) Венгрию… Венгрия полностью зависит от российского газа, но она не единственная. Австрия в аналогичном положении. Соседи (должны) помочь им справиться с этим, они не могут сделать это самостоятельно", — заявил Голоб в интервью газете Financial Times.

По данным издания, Словения в ноябре подписала соглашение с Алжиром об импорте газа по существующим газопроводам через Италию. Как сообщается, сделка на 300 миллионов кубических метров в год позволит стране сократить импорт российского газа на треть.

Financial Times со ссылкой на министерство иностранных дел Венгрии отмечает, что 85% газа по-прежнему поступает в страну из России, хотя Венгрия наладила связи для импорта газа из всех соседних стран, кроме Словении. В Еврокомиссии заявили о серьезном снижении спроса ЕС на газ

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Ранее премьер министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание. В пятницу Орбан заявил, что в Брюсселе хотели бы распространить антироссийские санкции на атомную энергетику и газ, за девятым пакетом санкций последуют десятый и одиннадцатый, Будапешт будет пытаться получить исключение из санкций, как ему удавалось до сих пор.