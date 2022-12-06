БЕРЛИН, 6 дек — ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания с начала этого года увеличили закупки российского СПГ на 21 процент относительно того же периода в прошлом году, сообщило немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на данные компании Icis. Цены на СПГ в Азии за неделю выросли

"В то время как Европейский союз усиливает нефтяное эмбарго против России, импорт российского сжиженного природного газа растет до нового максимума", — подчеркивается в сообщении.

По словам эксперта по газовому рынку Андреаса Шредера, доля российского сырья в европейских закупках СПГ сейчас достигает 13 процентов, при этом цифра продолжает "сильно расти". Часть поставок может идти в Германию, предположил Шредер. Он пояснил, что в ФРГ пока нет своего СПГ-терминала, поэтому страна продолжает закупать это топливо в соседних Франции, Бельгии и Нидерландах.

Как отмечает издание, закупки российского сжиженного газа обходятся странам ЕС и Британии достаточно дорого: стоимость поставок в январе-ноябре могла составить до 27 миллиардов евро, хотя потоки трубопроводного газа из России почти полностью прекратились. Молдавия засекретит данные о резерве газа из соображений безопасности

Вместе с тем объемы российского СПГ, направляемого в Европу, нельзя назвать большими, указывает Handelsblatt. По данным издания, за 11 месяцев текущего года они составили чуть менее 18 миллиардов кубических метров. В прошлом году за этот же период было поставлено около 15 миллиардов кубов. При этом прокачка российского газа в ЕС по трубам составила 60 миллиардов кубометров в 2022 году и 133 миллиарда в 2021 году.

"Мы ожидаем, что в следующем году на мировом рынке СПГ возникнет дефицит в размере около десяти миллиардов кубометров", — добавил эксперт.