Handelsblatt сообщил о росте поставок российского СПГ в Европу с начала года на 21 процент
БЕРЛИН, 6 дек — ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания с начала этого года увеличили закупки российского СПГ на 21 процент относительно того же периода в прошлом году, сообщило немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на данные компании Icis.
"В то время как Европейский союз усиливает нефтяное эмбарго против России, импорт российского сжиженного природного газа растет до нового максимума", — подчеркивается в сообщении.
По словам эксперта по газовому рынку Андреаса Шредера, доля российского сырья в европейских закупках СПГ сейчас достигает 13 процентов, при этом цифра продолжает "сильно расти". Часть поставок может идти в Германию, предположил Шредер. Он пояснил, что в ФРГ пока нет своего СПГ-терминала, поэтому страна продолжает закупать это топливо в соседних Франции, Бельгии и Нидерландах.
Как отмечает издание, закупки российского сжиженного газа обходятся странам ЕС и Британии достаточно дорого: стоимость поставок в январе-ноябре могла составить до 27 миллиардов евро, хотя потоки трубопроводного газа из России почти полностью прекратились.
Вместе с тем объемы российского СПГ, направляемого в Европу, нельзя назвать большими, указывает Handelsblatt. По данным издания, за 11 месяцев текущего года они составили чуть менее 18 миллиардов кубических метров. В прошлом году за этот же период было поставлено около 15 миллиардов кубов. При этом прокачка российского газа в ЕС по трубам составила 60 миллиардов кубометров в 2022 году и 133 миллиарда в 2021 году.
"Мы ожидаем, что в следующем году на мировом рынке СПГ возникнет дефицит в размере около десяти миллиардов кубометров", — добавил эксперт.
https://1prime.ru/gas/20221206/839070594.html