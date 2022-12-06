МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Sempra Infrastructure, дочернее подразделение американской Sempra Energy, заключило долгосрочное соглашение с французской энергетической Engie о поставках 0,875 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 15 лет с первой фазы планируемого проекта Port Arthur LNG, следует из релизе Sempra. Европа закупила рекордный объем российского СПГ, сообщили СМИ

"Согласно условиям договора о купли-продаже, Engie согласилась покупать примерно 0,875 миллиона тонн СПГ в год в течение 15 лет… Соглашение также обеспечивает основу для разработки способов сокращения интенсивности выбросов углеводорода от СПГ, производимого в рамках первой фазы проекта Port Arthur LNG", — говорится в релизе.

Первый этап осуществления проекта Port Arthur LNG в США предполагает строительство двух производственных линий сжижения газа, а также другой инфраструктуры, которая позволит экспортировать 13,5 миллиона тонн СПГ в год. Компания отмечает в релизе свою сосредоточенность на цели объявить о финальном инвестиционном решении по первой фазе Port Arthur LNG в первом квартале 2023 года.

Port Arthur LNG может стать одним из крупнейших экспортных производств СПГ в Северной Америке, поскольку потенциально его мощность может быть увеличена до восьми производственных линий, или 45 миллионов тонн в год. Второй этап проекта Port Arthur LNG также находится в стадии активного маркетинга и разработки.

Американская Sempra Energy — компания, специализирующаяся на энергетической инфраструктуре. Штат составляет свыше 20 тысяч человек.

Французская Engie — одна из крупнейших в мире энергетических компаний. Работает в Европе, Латинской Америке, США и Канаде, Ближнем Востоке, Азии и Африке. Осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.