Евросоюз обсуждает снижение "потолка" цен на газ, сообщили СМИ
FT: Евросоюз обсуждает снижение предлагаемого лимита цен на газ до 220 евро за МВт.ч
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Страны Европейского Союза обсуждают снижение возможного лимита цен на газ с 275 евро до 220 евро за МВт.ч, передает Financial Times.
Согласно материалам издания, европейские власти выступили за снижение предложенного Брюсселем лимита на пятую часть.
Таким образом "потолок" цен может составить 2275 евро за тысячу кубических метров вместо первоначальных 2840 евро за тот же объем.
Европейская комиссия в прошлом месяце предложила ограничить цены на газовые фьючерсы по индексу TTF для стабилизации ситуации на энергорынке. Однако главы энергетических ведомств ЕС не смогли согласовать предельную стоимость и отложили этот вопрос до следующей встречи, которая состоится 13 декабря.
Как ожидается, механизм ограничения цен будет действовать при выполнении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса держится выше 275 евро за МВт.ч в течение двух недель; спред между биржевой ценой и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро десять торговых сессий подряд.
При этом сделки с фьючерсами по цене 275 евро проходить не будут.
Однако 275 евро за МВт.ч считается очень высокой ценой. За всю историю TTF она достигалась лишь в августе текущего года.
https://1prime.ru/gas/20221206/839072924.html
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