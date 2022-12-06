АНКАРА, 6 дек — ПРАЙМ. Турция планирует провести в феврале в Стамбуле конференцию, на которой обсудит предложенный Россией проект газового хаба, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. СМИ узнали о странах, выступающих за "динамичную" предельную цену на газ

Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба, через который РФ, в частности, могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

"На этой конференции планируется обсудить с потенциальными поставщиками этот проект (газового хаба), создание рынка. Вы знаете, рынок должен быть таким, чтобы не было проигравших, всем было выгодно, все эти детали необходимо обсудить", — сказал Донмез в интервью 24tv.

На вопрос, когда планируется проведение конференции, министр Донмез ответил, что предположительно в феврале в Стамбуле.