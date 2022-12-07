МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы с поставкой в январе в Европе в среду торгуются на уровне предыдущего дня — немногим выше 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. СМИ: ICE предупредила ЕС о последствиях лимита цен на газ

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у 1489 долларов (-1%). По состоянию на 10.33 мск цена газа в Европе составляет 1514,5 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1503,6 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость ближайших фьючерсов на ICE 1 декабря впервые с 13 октября превысила отметку в 1700 долларов (максимум составил почти 1780 долларов). Цены в Европе выросли на фоне холодов и невысокой ветрогенерации.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.