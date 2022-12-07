ТАШКЕНТ, 7 дек — ПРАЙМ. Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз, заявил в среду вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ. СМИ: ICE предупредила ЕС о последствиях лимита цен на газ

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

"Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз", — сказал Мирзамахмудов.

Он уточнил, что узбекская сторона ведет переговоры по покупке энергоресурсов исходя из национальных интересов, на основе коммерческого контракта, купли-продажи, "а не через передачу своих энергосетей". Глава Минэнерго не назвал объемов импорта энергоресурсов и страны-поставщики.

Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров в год. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились.

Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.