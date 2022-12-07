ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Китай завершил строительство на своей территории участка трубопровода "Сила Сибири" для поставок российского газа в конечную точку магистрали – Шанхай. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на ответственную за проект компанию PipeChina. Шаг в неизвестность: чем обернется эмбарго и потолок цен на нефть из России

"Участок Тайань — Тайсин восточного маршрута газопровода Китай — Россия официально был сдан в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Восточная ветка российско-китайской трубы берет свое начало на границе двух стран в городе Хэйхэ и заканчивается в Шанхае. Длина китайского участка трубы составляет 5 111 километр, из них 1 740 километров уже ведены в эксплуатацию, а 3 371 километр достроили лишь недавно.

Как отмечается, после открытия всего маршрута поставки газа из России в северо-восточные провинции КНР, регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, а также регион дельты реки Янцзы будут расти. Через два года они могут достигнуть 38 миллиардов кубических метров в год. "Лампочка Ильича" погасла. Прибалтика медленно погружается во тьму

Увеличение поставок российского топлива позволит перечисленным регионам снизить выбросы двуокиси углерода и диоксида серы, приводятся в сообщении слова представителя PipeChina.

В данный момент "Газпром" производит трубопроводные поставки в Китай по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". Прокачка по этой магистрали началась в конце 2019 года, в 2020 году объемы поставок составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году — 10,4 миллиарда. Выход на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован к 2025 году.