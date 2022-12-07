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Вопрос снижения цен на газ должны решат в Брюсселе, считают в Австрии
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Вопрос понижения стоимости газа и электричества должны решать в Брюсселе, считает глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер. "Мы должны, во-первых, использовать любую возможность,... ПРАЙМ, 07.12.2022
энергетика, новости, газ, австрия, газ, электричество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВЕНА, 7 дек — ПРАЙМ. Вопрос понижения стоимости газа и электричества должны решать в Брюсселе, считает глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер.
"Мы должны, во-первых, использовать любую возможность, чтобы снизить цены на газ, на электричество. И это нужно сделать на европейском уровне", — заявила министр на пресс-конференции.
Она добавила, что 13 декабря состоится внеочередная встреча министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, 19 декабря состоится заседание профильного министерского Совета.
По словам главы ведомства, Вена выступает на каждом заедании Евросоюза с требованием "разведения цен на газ и электроэнергию".
"Мы ожидаем предложений к началу года, чтобы приступить к этому", — сказала министр.