ВЕНА, 7 дек — ПРАЙМ. Вопрос понижения стоимости газа и электричества должны решать в Брюсселе, считает глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер. Узбекистан планирует закупать газ у соседей, заявили в Минэнерго

"Мы должны, во-первых, использовать любую возможность, чтобы снизить цены на газ, на электричество. И это нужно сделать на европейском уровне", — заявила министр на пресс-конференции.

Она добавила, что 13 декабря состоится внеочередная встреча министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, 19 декабря состоится заседание профильного министерского Совета.

По словам главы ведомства, Вена выступает на каждом заедании Евросоюза с требованием "разведения цен на газ и электроэнергию".

"Мы ожидаем предложений к началу года, чтобы приступить к этому", — сказала министр.