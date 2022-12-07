РИМ, 7 дек — ПРАЙМ. Италия сократила долю российского газа в общем объеме поставок с 40 процентов до примерно десяти процентов, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Лампочка Ильича" погасла. Прибалтика медленно погружается во тьму

По ее словам, Рим становится "прекрасным образцом" снижения зависимости от российских энергоресурсов.

Чиновница также отметила, что по состоянию на начало ноября ЕС заполнил свои газовые хранилища на 96 процентов, благодаря чему сможет благополучно преодолеть зимние месяцы.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затронула энергетическую сферу, однако в отношении газа ограничения не вводились.

При этом Евросоюз неоднократно заявлял о своем намерении снизить энергозависимость от России, сократить закупки газа у РФ и диверсифицировать поставки топлива.