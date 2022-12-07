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2022
https://1prime.ru/gas/20221207/839087422.html
Италия значительно сократила долю российского газа в поставках
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Италия сократила долю российского газа в общем объеме поставок с 40 процентов до примерно десяти процентов, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам,... ПРАЙМ, 07.12.2022
энергетика, новости, газ, италия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, поставки газа, импорт, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 7 дек — ПРАЙМ. Италия сократила долю российского газа в общем объеме поставок с 40 процентов до примерно десяти процентов, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Рим становится "прекрасным образцом" снижения зависимости от российских энергоресурсов.
Чиновница также отметила, что по состоянию на начало ноября ЕС заполнил свои газовые хранилища на 96 процентов, благодаря чему сможет благополучно преодолеть зимние месяцы.
Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затронула энергетическую сферу, однако в отношении газа ограничения не вводились.
При этом Евросоюз неоднократно заявлял о своем намерении снизить энергозависимость от России, сократить закупки газа у РФ и диверсифицировать поставки топлива.