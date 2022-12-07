ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. Европейцам придется "сжечь все", чтобы пережить ближайшие зимние сезоны, заявил уполномоченный правительства Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка. Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию с "потолком" цен на нефть

Чиновник отметил на конференции Atlantic Сouncil, что западные страны смогут обойтись без российского газа. Однако переход на альтернативные ресурсы, например уголь, будет дорогим и тяжелым, подчеркнул он.

По словам Бартушки, жители Евросоюза справятся с предстоящими зимними сезонами.

“Мы сожжем все, чтобы пережить зимы”, — заключил представитель чешского правительства.