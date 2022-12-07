ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. Европейцам придется "сжечь все", чтобы пережить ближайшие зимние сезоны, заявил уполномоченный правительства Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка.
Чиновник отметил на конференции Atlantic Сouncil, что западные страны смогут обойтись без российского газа. Однако переход на альтернативные ресурсы, например уголь, будет дорогим и тяжелым, подчеркнул он.
По словам Бартушки, жители Евросоюза справятся с предстоящими зимними сезонами.
“Мы сожжем все, чтобы пережить зимы”, — заключил представитель чешского правительства.
https://1prime.ru/gas/20221207/839088115.html
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