МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа в Европу в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 8 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом рассказал пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Италия значительно сократила долю российского газа в поставках

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 8 декабря", — отметил представитель холдинга.

По словам Куприянова, украинская сторона снова отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".