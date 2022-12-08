МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Создание "тройственного газового союза" не подразумевает обмен топлива на политические условия, речь идет о координации действий в энергетической сфере и логистике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле заявили о завершении подготовки ответа на "потолок" цен на нефть

"Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия, об этом и речи не идет в контексте идеи создания этого союза", — подчеркнул он.

Песков отметил, что проект носит исключительно коммерческий характер и направлен на обеспечение интересов участвующих в нем сторон. "Каждая сторона, разумеется, продает и продолжит продавать свои энергоресурсы своим контрагентам, ориентируясь исключительно на коммерческие условия", — сказал он.

Работа над инициативой продолжается, добавил представитель Кремля. Цены на газ в Европе превысили 1700 долларов за тысячу кубометров

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Москве обсудили идею создания "газового союза" с участием Узбекистана. Как отметил Токаев, Астане еще предстоит внимательно изучить это предложение.

Вице-премьер РФ Новак отмечал, что у стран есть значительный потенциал для взаимодействия в энергетической отрасли, в том числе в транспортировке и переработке газа.