Песков рассказал о целях создания "газового союза"
Песков заявил, что "газовый союз" направлен на координацию действий в логистике
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Создание "тройственного газового союза" не подразумевает обмен топлива на политические условия, речь идет о координации действий в энергетической сфере и логистике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия, об этом и речи не идет в контексте идеи создания этого союза", — подчеркнул он.
Песков отметил, что проект носит исключительно коммерческий характер и направлен на обеспечение интересов участвующих в нем сторон. "Каждая сторона, разумеется, продает и продолжит продавать свои энергоресурсы своим контрагентам, ориентируясь исключительно на коммерческие условия", — сказал он.
Работа над инициативой продолжается, добавил представитель Кремля.
Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах в Москве обсудили идею создания "газового союза" с участием Узбекистана. Как отметил Токаев, Астане еще предстоит внимательно изучить это предложение.
Вице-премьер РФ Новак отмечал, что у стран есть значительный потенциал для взаимодействия в энергетической отрасли, в том числе в транспортировке и переработке газа.
https://1prime.ru/gas/20221208/839100231.html
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