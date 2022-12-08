ТАШКЕНТ, 8 дек — ПРАЙМ. Узбекистан полностью прекратил экспорт своего газа в связи со значительным ростом потребления топлива внутри страны из-за морозов, сообщил председатель правления "Узтрансгаза" Бехзот Нарматов. Песков рассказал о целях создания "газового союза"

"Весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению", — заявил он местному телеканалу Sevimli.

Ожидается, что такая мера позволит удовлетворить потребности населения в топливе, что остается приоритетной задачей компании.

Нарматов также рассказал, что Узбекистан сократил поставки газа в 2022 году в три раза относительно объемов прошлого года. По его словам, это объясняется в том числе строительством в стране новых электростанций. "Экономика развивается… Соответственно, мы также пересчитываем объем экспорта и импорта газа", — пояснил глава "Узтрансгаза". Узбекистан планирует закупать газ у соседей, заявили в Минэнерго

Ранее заместитель главы минэнерго страны Шерзод Ходжаев сообщал, что Узбекистан практически прекратил экспорт природного газа и нарастил его закупки из-за повышенного спроса в морозы.

При этом ведомство прогнозировало, что по итогам года объемы экспорта этого энергоресурса достигнут 3,3 миллиарда кубометров, большая часть из которых поступит в Китай и соседние государства Средней Азии.