Узбекистан полностью прекратил экспорт газа из-за роста внутреннего потребления в холода
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ТАШКЕНТ, 8 дек — ПРАЙМ. Узбекистан полностью прекратил экспорт своего газа в связи со значительным ростом потребления топлива внутри страны из-за морозов, сообщил председатель правления "Узтрансгаза" Бехзот Нарматов.
"Весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению", — заявил он местному телеканалу Sevimli.
Ожидается, что такая мера позволит удовлетворить потребности населения в топливе, что остается приоритетной задачей компании.
Нарматов также рассказал, что Узбекистан сократил поставки газа в 2022 году в три раза относительно объемов прошлого года. По его словам, это объясняется в том числе строительством в стране новых электростанций. "Экономика развивается… Соответственно, мы также пересчитываем объем экспорта и импорта газа", — пояснил глава "Узтрансгаза".
Ранее заместитель главы минэнерго страны Шерзод Ходжаев сообщал, что Узбекистан практически прекратил экспорт природного газа и нарастил его закупки из-за повышенного спроса в морозы.
При этом ведомство прогнозировало, что по итогам года объемы экспорта этого энергоресурса достигнут 3,3 миллиарда кубометров, большая часть из которых поступит в Китай и соседние государства Средней Азии.
https://1prime.ru/gas/20221208/839101012.html
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