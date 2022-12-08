Газпром достиг нового максимума по поставкам газа в Китай
Газпром 7 декабря достиг нового максимума по поставкам газа в Китай по "Силе Сибири"
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Газпром" по запросу Китая увеличил суточные поставки газа китайским потребителям по сравнению с запланированными ранее на декабрь объемами, а 7 декабря зафиксировал новый суточный максимум, сообщила компания.
"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".
"7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств "Газпрома" составило 16,1%", — добавляет компания.
Поставки российского трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
https://1prime.ru/gas/20221208/839101662.html
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