МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Газпром" по запросу Китая увеличил суточные поставки газа китайским потребителям по сравнению с запланированными ранее на декабрь объемами, а 7 декабря зафиксировал новый суточный максимум, сообщила компания. "Газпром" снизил экспорт в дальнее зарубежье на 44,5 процента за 11 месяцев

"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".

"7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств "Газпрома" составило 16,1%", — добавляет компания.

Поставки российского трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.