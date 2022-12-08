МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем продолжает расти к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут заседания ФРС США на следующей неделе. Нацбанк Белоруссии исключит евро из своей валютной корзины

По состоянию на 14.18 мск курс евро к доллару символически снижается — до 1,0500 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0503 доллара. Курс доллара к иене поднимается до 136,88 иены со 136,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,16%, до 105,27 пункта.

Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы. По данным CME Group, более 79% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов.

Рынки опасаются, что очередное повышение ставки приведет к рецессии. Это удерживает трейдеров от риска и способствует спросу на надежные активы, включая доллар.