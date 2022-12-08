МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В планах Турции договориться о скидке в более чем 25 процентов на газ с российской делегацией, которая должна прибыть в Анкару 9 декабря, рассказали агентству Bloomberg высокопоставленные турецкие чиновники. Москва и Анкара обсудят скидки на российский газ, сообщили СМИ

"Подобная сделка может укрепить положение турецкой валюты, а также помочь Турции избежать повышения цен на энергоносители", — подчеркивают журналисты агентства. Они уверены, что такой расклад мог бы сыграть на руку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии выборов.

Bloomberg объясняет, что Турция хотела бы, чтобы скидка применялась к платежам в 2023 году, а также некоторым предыдущим платежам, которые были сделаны в 2022 году, ретроспективно.

"Если Турция не сможет обеспечить скидку на желаемом уровне, то она будет добиваться отсрочки платежей предпочтительно до 2024 года", — отмечает агентство, ссылаясь на чиновников, на условиях анонимности подевшихся подробностями подготовки встречи.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, в частности, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков " в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.