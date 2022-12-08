БЕРЛИН, 8 дек — ПРАЙМ. Из-за отсутствия ряда разрешений подключение первого плавучего СПГ-терминала в Лубмине задержится на несколько недель, сообщает издание Spiegel со ссылкой на компанию Deutsche Regas, которая занимается постройкой газовой инфраструктуры. Европа закупила рекордный объем российского СПГ, сообщили СМИ

"Мы предполагаем, что запустим терминал в декабре, а у месяца 31 день", — цитирует издание представителя компании.

Он уточнил, что все технические меры предосторожности были приняты, однако у Deutsche Regas по-прежнему отсутствует ряд таких согласований, как формальное одобрение Европейской комиссией права Федерального сетевого агентства управлять терминалом, а также разрешение на эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что подключение первого из трёх запланированных СПГ-терминалов в Лубмине к газовой сети Германии состоится в начале-середине декабря. Все три запланированных терминала должны покрыть одну пятую потребности страны в газе.

Подключение в Лубмине, при котором задействованы трубы NEL и OPAL, ранее принимавшие газ из "Северного потока", реализуется вместе с партнерами Nel Gastransport GmbH и Opal Gastransport GmbH & Co. KG. Все три участника принадлежат WIGA, совместному предприятию немецкой Wintershall Dea и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая теперь находится под управлением ФРГ).