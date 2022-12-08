Spiegel: в ФРГ отложили запуск первого плавучего СПГ-терминала на несколько недель
БЕРЛИН, 8 дек — ПРАЙМ. Из-за отсутствия ряда разрешений подключение первого плавучего СПГ-терминала в Лубмине задержится на несколько недель, сообщает издание Spiegel со ссылкой на компанию Deutsche Regas, которая занимается постройкой газовой инфраструктуры.
"Мы предполагаем, что запустим терминал в декабре, а у месяца 31 день", — цитирует издание представителя компании.
Он уточнил, что все технические меры предосторожности были приняты, однако у Deutsche Regas по-прежнему отсутствует ряд таких согласований, как формальное одобрение Европейской комиссией права Федерального сетевого агентства управлять терминалом, а также разрешение на эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что подключение первого из трёх запланированных СПГ-терминалов в Лубмине к газовой сети Германии состоится в начале-середине декабря. Все три запланированных терминала должны покрыть одну пятую потребности страны в газе.
Подключение в Лубмине, при котором задействованы трубы NEL и OPAL, ранее принимавшие газ из "Северного потока", реализуется вместе с партнерами Nel Gastransport GmbH и Opal Gastransport GmbH & Co. KG. Все три участника принадлежат WIGA, совместному предприятию немецкой Wintershall Dea и SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая теперь находится под управлением ФРГ).
https://1prime.ru/gas/20221208/839106500.html