МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торги снижением на 6,7%, почти до 1510 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Цены на газ в Европе значительно упали в четверг

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у 1696,3 доллара (+4,5%) и вскоре поднялись до ценового максимума дня в 1729,1 доллара (+6,7%). Однако ближе к вечеру котировки перешли к снижению. Ценовой минимум составил 1462,8 доллара (-9,7%). Последние фьючерсы торговались за 1511,1 доллара (-6,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены среды — 1620,4 доллара за тысячу кубометров, которая сформировалась на 7,8% выше, чем во вторник.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле-мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.