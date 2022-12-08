МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Минфин России предлагает установить нулевую налоговую ставку по НДПИ для газа, добытого на Ямале и Гыдане под производство аммиака и водорода, говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Bloomberg: Турция хочет попросить у России скидку на газ

"Проектом федерального закона предусмотрено установление налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче газа горючего природного и (или) газового конденсата на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе, используемых исключительно для производства аммиака и (или) водорода, в размере 0 рублей", — сообщается в документе.

Также документом предусмотрена возможность устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль для налогоплательщиков, производящих на новых производственных мощностях на Ямале и Гыдане аммиак и водород.

Отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета, поскольку льготы по НДПИ и налогу на прибыль распространяются на организации, производящие аммиак и водород на новых производственных мощностях, введенных в эксплуатацию после 1 января 2025 года.

В апреле газета "Коммерсант" сообщала, что "Новатэк" попросил у правительства России обнулить налог на НДПИ для проекта по производству аммиака "Обский ГХК" на Ямале.