КИШИНЕВ, 8 дек — ПРАЙМ. Молдавская сторона не нарушает контрактных обязательств перед "Газпромом", храня газ в Румынии или на Украине, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В Молдавии сообщили, что направят газ в ПМР по контракту с "Газпромом"

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что минэнерго займется вопросом хранения Молдавией части полученного из РФ газа на территории Украины.

"Я считаю, что АО "Молдовагаз" не нарушало со своей стороны контрактных обязательств перед "Газпромом" и в части поставок газа, и в части продажи его оптом. Излишки были проданы государственной компании "Энергоком", которая на легальных основаниях имеет право делать запасы, так как в Молдавии нет своих газохранилищ, запасы газа делаются на Украине или в Румынии", — сказал Чебан в эфире телеканала NTV Moldova.

Он подчеркнул, что излишки газа образовались осенью, когда было еще тепло, а тарифы выросли.

"Население существенно экономило энергию. У нас появилась возможность продать оптом остаток компании Энергоком", — подчеркнул он.

Чебан не ответил утвердительно на вопрос ведущего о том, насколько безопасно хранить газ в запасниках на Украине, учитывая текущую ситуацию в регионе.

"Мы не знаем, что может быть сейчас на Украине. Но она предоставляет газохранилища многим участникам рынка, многие европейские компании используют эти возможности", — сказал Чебан.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.