МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Греция активно ведет разведку месторождений углеводородов и может помочь Европе стать независимой от российского природного газа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. В Греции подтвердили выполнение Россией обязательств по поставкам газа

Саммит девяти стран Средиземноморской группы EuroMed прошел в пятницу в Аликанте. Энергетика была одной из основных тем встречи.

"Чрезвычайно важно суметь прийти к соглашению на следующем совете министров одновременно по трем обсуждаемым вопросам: энергетической солидарности, упрощению процедур согласования установки новых источников возобновляемой энергии и, самое главное, механизму ценовой коррекции — то, что мы называем потолком (цен). Чтобы, наконец, иметь возможность снизить цены на природный газ, как мы обещали сделать в течение многих месяцев", — сказал Мицотакис в эфире телеканала ERT.

"Греция продвигается с очень высокой скоростью в новых исследованиях углеводородов к юго-западу от Крита, к юго-западу от Пелопоннеса, и в сочетании со значительными месторождениями, которые уже были обнаружены на Кипре, в Израиле и в Египте, мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали", — сказал премьер Греции.

По его словам, Греция будет продолжать обеспечивать энергетическую безопасность для граничащих с ней стран, как и Хорватия, благодаря инвестициям, которые уже сделаны и еще будут сделаны в установки регазификации СПГ.

Мицотакис сказал, что на саммите обсуждались и вопросы управления экономикой.

"Я считаю, что существует консенсус в отношении того, что предложения Европейской комиссии движутся в правильном направлении, и я хочу верить, что как Европа, которую мы уже объединили, мы усвоили уроки долгового кризиса, который поразил мою собственную страну — Грецию, и насколько непродуктивно устанавливать строгие фискальные цели, особенно когда экономика находится в спирали рецессии и входит в нее", — сказал Мицотакис.

Греция с 2008 года находилась в глубоком кризисе и лишилась возможности получать кредиты на финансовых рынках. В 2010 году Афины подписали с тройкой международных кредиторов меморандумы, по которым страна получала кредиты для стабилизации внутренней финансово-экономической ситуации в обмен на проведение реформ и политику жесткой экономии, предусматривающей значительное сокращение госсектора. Приоритеты экономической политики Греции определял Брюссель.

В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет, а в августе 2022 года из режима усиленного надзора за экономикой и финансовым сектором, действовавшего с 2018 года. Теперь Греция сможет свободно проводить свою экономическую политику и будет подчиняться тем же правилам контроля, которым подчиняется остальная Европа.