МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Грядущая зима будет очень сложной без российского газа для зависящих от него западных стран, а следующая зима может стать еще тяжелее, написал в материале для газеты Wall Street Journal экс-премьер Британии Борис Джонсон. В Греции пообещали Европе помочь обрести независимость от российского газа

"Для всех тех, кто зависит от поставок российского газа, эта зима будет очень сложной, однако, благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом, мы ее преодолеем. Более серьезная проблема — это следующая зима 2023-24 годов, когда эти запасы сократятся, и их будет труднее восполнять. Новые терминалы СПГ еще не будут работать. Некоторые европейские страны спешат построить больше возможностей для создания морской ветряной энергии, но они также еще не будут готовы. И определенно у нас не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения", — указал он.

Джонсон также отметил, что нарастающие темпы оказания поддержки Украине могут быть "болезненными" во время выделения средств, но призвал продолжать оказывать помощь киевскому режиму и даже активизировать усилия в этом вопросе.