"Газпром" установил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" 9 декабря
"Газпром" 9 декабря установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. "Газпром" по запросу китайской стороны увеличивает в декабре суточные поставки российского газа по сравнению с ранее утвержденным графиком, 9 декабря они достигли нового исторического рекорда, сообщила компания.
"Девятого декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%", — говорится в Telegram-канале "Газпрома".
"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", — добавила компания.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
https://1prime.ru/gas/20221210/839126989.html
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