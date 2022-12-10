МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. "Газпром" по запросу китайской стороны увеличивает в декабре суточные поставки российского газа по сравнению с ранее утвержденным графиком, 9 декабря они достигли нового исторического рекорда, сообщила компания. Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах, заявил источник

"Девятого декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%", — говорится в Telegram-канале "Газпрома".

"Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год", — добавила компания.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.