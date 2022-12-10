КИШИНЕВ, 10 дек — ПРАЙМ. Сэкономленный Молдавией газ содержится в украинских хранилищах, так как румынские переполнены, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Молдавский регулятор сообщил о снижении тарифа на электроэнергию

"Молдавия является суверенным государством, и газ, который мы закупаем и за который платим, может храниться там, где мы решим. В нашей стране нет хранилищ природного газа. Определенное количество топлива мы храним в Румынии, но там хранилища практически заполнены, поэтому определенное количество мы храним на Украине", — процитировал Гаврилицу телеканал Vocea Basarabie ("Голос Бессарабии").

Премьер не стала называть объемы находящегося на Украине молдавского газа, так как накануне было принято решение о засекречивании подобной информации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что минэнерго РФ займется вопросом хранения Молдавией части полученного из России газа на территории Украины.

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан ранее заявил в телеэфире, что Кишинев хранит газ на Украине, из-за теплой осени. По словам топ-менеджера, население осенью существенно экономило энергию, так как было тепло, а тарифы выросли, в связи с чем у "Молдовагаз" появилась возможность продать излишки газа компании "Энергоком", а та, в свою очередь, сама определяет, где хранить энергоресурсы.