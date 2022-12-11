БАКУ, 11 дек — ПРАЙМ. Пять районов Азербайджана столкнулись с проблемами с газоснабжением из-за сильных снегопадов, без газа остались пять тысяч абонентов, сообщила пресс-служба производственного объединения "Азеригаз". Три азербайджанских банка подключились к российскому аналогу SWIFT

"В связи с резким похолоданием на территории Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов произошел сбой в газоснабжении ряда сел. ПО "Азеригаз" мобилизовал все возможности для бесперебойного газоснабжения абонентов в холодную погоду. Суровые погодные условия препятствуют интенсивному ведению работ, но, несмотря на это, предпринимаются серьезные шаги в направлении решения проблемы 5000 абонентов, оставшихся без газа", — сказано в сообщении компании.

Последние несколько дней в некоторых районах Азербайджана наблюдаются нестабильные погодные условия.