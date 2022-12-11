В Азербайджане пять тысяч абонентов остались без газа из-за снегопада
"Азеригаз": пять тысяч абонентов в Азербайджане остались без газа из-за сильного снегопада
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БАКУ, 11 дек — ПРАЙМ. Пять районов Азербайджана столкнулись с проблемами с газоснабжением из-за сильных снегопадов, без газа остались пять тысяч абонентов, сообщила пресс-служба производственного объединения "Азеригаз".
"В связи с резким похолоданием на территории Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов произошел сбой в газоснабжении ряда сел. ПО "Азеригаз" мобилизовал все возможности для бесперебойного газоснабжения абонентов в холодную погоду. Суровые погодные условия препятствуют интенсивному ведению работ, но, несмотря на это, предпринимаются серьезные шаги в направлении решения проблемы 5000 абонентов, оставшихся без газа", — сказано в сообщении компании.
Последние несколько дней в некоторых районах Азербайджана наблюдаются нестабильные погодные условия.
https://1prime.ru/gas/20221211/839129060.html
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