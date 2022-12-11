ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — ПРАЙМ. Европа, заявляя о том, что в ситуации с газом хочет избавиться от "зависимости от России", не договаривает, что меняет ее на зависимость от США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Песков заявил, что России необходим запас прочности

"На фоне абсурдного желания, оголтелого совершенно, как говорят европейцы, "избавиться от зависимости от России". Но при этом они не договаривают, что они хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа", — рассказал Песков.

Он также отметил, что это "точно такая же зависимость", только во втором случае "взаимности гораздо меньше".

"И сейчас, когда европейцы каждый день теряют миллиарды евро, эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне", — добавил он.