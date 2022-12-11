МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты, а также обменялись мнениями по вопросу создания в республике регионального газового хаба, — сообщила пресс-служба Кремля.
"Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/gas/20221211/839130610.html
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