МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты, а также обменялись мнениями по вопросу создания в республике регионального газового хаба, — сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Эрдоган отметили важность комплексного подхода к "зерновой сделке"

"Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба", — сказано в сообщении.