МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет прокачку газа в Европу в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,3 миллиона кубометров на 12 декабря, на ГИС "Сохрановка" заявка опять отклонена. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Путин обсудил с Эрдоганом создание газового хаба и энергетические проекты

По его словам, "Газпром" подает российское "голубое топливо" для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,3 миллиона кубометров на 12 декабря.

Куприянов добавил, что Украина вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".