МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Порядка 800 тысяч россиян уже воспользовались возможностью бесплатно провести газ до границ участков своих домов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Газпром" отчитался о создании условий для газификации России

"В целом уже около 800 тысяч наших граждан решили воспользоваться бесплатной возможностью на подведение газа до границ участков своих домов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин напомнил, что недавно было принято постановление о бессрочном продлении этой программы.

"Распространили ее действие также на школы, детские сады, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты", — добавил премьер.

"Сейчас важно не сбавлять набранных темпов, чтобы в домах был газ и люди видели конкретные результаты нашей работы. Вы сами видели, как радуются семьи, когда долгожданный газ приходит в их дом. Мы с вами посещали целый ряд регионов", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами после доклада Новака о результатах работы по газификации.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" и региональными властями бесплатно провести газ к домовладениям до 2023 года. Позднее Новак уточнял, что граждане смогут воспользоваться этим правом и после 2022 года, поскольку теперь эта норма носит бессрочный характер