ПЕКИН, 12 дек — ПРАЙМ. Россия имеет все ресурсы и возможности для обеспечения Китая газом после того, как Узбекистан прекратил его экспорт из-за роста внутреннего потребления, зависимость КНР от России в энергетической сфере еще долго не изменится, заявил РИА Новости профессор Школы государственного управления имени Чжоу Эньлая Нанькайского университета Ян Лэй. Эксперты назвали последствия роста поставок арабских энергоресурсов в Китай

В Узбекистане с прошлой недели из-за наступивших холодов участились веерные отключения электроэнергии. Из-за дефицита газа в ряде регионов страны была ограничена работа автомобильных газовых заправок. Республика полностью приостановила экспорт "голубого топлива", а также увеличила импорт электроэнергии, направив все ресурсы для удовлетворения внутреннего спроса.

"На фоне всесторонних санкций со стороны Запада России необходимо ускорить свою стратегию поворота на Восток. Государства-члены ЕС в ноябре сократили спрос на газ на четверть, что в определенной степени демонстрирует, что Евросоюзу удается сократить свою зависимость от российских энергоносителей после начала конфликта на Украине", — сказал Ян Лэй.

Он отметил, что "в начале следующего года Европа продолжит сокращать импорт российских энергоресурсов". При этом эксперт указал, что "китайско-российские отношения имеют для России стратегическое значение, и РФ срочно необходимо и дальше расширять экспорт энергоресурсов в Китай, у России есть ресурсы и возможность удовлетворить дополнительный спрос Китая на природный газ". Китай одумался: кому придется поплясать, когда отменят "ноль-ковид"

"Сотрудничество России и Китая находится в нужное время в нужном месте, две страны являются добрыми и близкими соседями, и транспортировка природного газа по газопроводу имеет такие преимущества, как стабильность и низкая цена, и не может быть заменена морскими перевозками. Хотя у Китая есть и другие каналы импорта энергоносителей, его зависимость от России в энергетической сфере еще долго не изменится", — указал Ян Лэй.

По его словам, "производство и запасы энергии в странах Центральной Азии ограничены, и не только в Казахстане и Узбекистане, но также и в Туркменистане из-за открытия газопровода на юг в Афганистан, Пакистан и Индию, и вскоре возникнет нехватка экспортных ресурсов для Китая".

"Китай оценивает ситуацию и не только активно продвигает китайско-российский газопровод, проходящий транзитом через Монголию, но также рассматривает возможности для обоснования проекта западной ветки китайско-российского газопровода, проходящего через Алтайские горы", — добавил он.