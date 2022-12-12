МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая компания Equinor запустила месторождение Askeladd в Баренцевом море, которое в рамках первой фазы обеспечит 18 миллиардов кубометров газа и два миллиона кубометров конденсата, говорится в пресс-релизе Equinor. Equinor оценила разработку месторождения Irpa в Норвегии

"Askeladd введен в эксплуатацию. Первая фаза проекта Askeladd обеспечит поступление на рынок 18 миллиардов кубометров газа и двух миллионов кубометров конденсата через завод Hammerfest LNG на острове Мелкоя", — говорится в релизе компании.

Equinor уточняет, что мощности завода Hammerfest LNG позволяют перерабатывать 18,4 миллиона кубометров газа в день, или 6,5 миллиарда кубометров в год, что соответствует потребностям около 6,5 миллиона европейских домохозяйств и составляет 5% норвежского экспорта газа.

Hammerfest LNG был остановлен в сентябре 2020 года после пожара. Equinor вновь запустила завод в начале июня текущего года, инвестировав в ремонт и модернизацию более 4,5 миллиарда норвежских крон (более 450 миллионов долларов).

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.