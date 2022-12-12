МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Граждане России в рамках социальной газификации подали около 800 тысяч заявок и заключили 685 тысяч договоров, это в 3,2 раза больше, чем в среднем в прошлые годы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Мишустин назвал число пользователей в России с бесплатной газификацией

"В рамках социальной газификации на текущий момент оформлено порядка 800 тысяч заявок от граждан. Заключено 685 тысяч договоров. Это в 3,2 раза больше, чем в среднем за предыдущие годы. Газопроводы уже доведены до границ более 430 тысяч участков", — сказал он в ходе своего доклада на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

При этом, добавил Новак, работы по прокладке газопроводов организованы не только по заявкам граждан, но и превентивно, там, где это экономически целесообразно. Уже для 600 тысяч домовладений, по его словам, создана техническая возможность подключиться к газификации позднее. "То есть труба проложена вблизи от участка и, при поступлении соответствующей заявки от домовладельцев, будет проведена до границы участка", — пояснил Новак.

Новак напомнил, что 30 ноября программа социальной газификации стала бессрочной.

Вице-премьер добавил, что при догазификации в 69 субъектах РФ внедрены меры социальной поддержки. Отдельным категориям граждан компенсируются расходы на подключение домов к газу. При этом, отметил Новак, регионам было рекомендовано расширить меры поддержки и довести уровень субсидий на покупку газового оборудования и проведения работ внутри границ земельных участков для льготных категорий граждан до не менее 100 тысяч рублей.

"Это касается инвалидов войны, участников Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших, инвалидов войны, многодетных семей, малоимущих граждан, в том числе и малоимущих семей с детьми… Для исполнения этого поручения будет оказана помощь субъектам Российской Федерации с низкой бюджетной обеспеченностью в виде софинансирования таких расходов из федерального бюджета", — сказал Новак.

Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.