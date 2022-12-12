БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. Песков рассказал о планируемом ответе России на потолок цен на нефть

"Я знаю из ваших данных (Международного энергетического агентства, МЭА — ред.), что несмотря на меры, предпринимаемые нами, мы можем столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году", — заявила она на совместной пресс-конференции с главой МЭА Фатихом Биролом.

При этом Еврокомиссия рассчитывает, что Евросоюз закупит в 2023 году столько же сжиженного природного газа (СПГ), сколько и в нынешнем, то есть до 130 миллиардов кубов, отметила фон дер Ляйен.

"Для этого нам нужно еще больше активировать нашу работу с международными партнерами", — добавила глава ЕК.