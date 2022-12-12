БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что Евросоюз согласует лимит цены на газ в рамках механизма коррекции рынка в ближайшие дни.

"Я очень надеюсь, что мы придем к заключению в течение следующий дней", — заявила она в ходе пресс-конференции, комментируя данный механизм.

Внеочередное заседание совета министров энергетики стран Евросоюза состоится 13 декабря. На мероприятии обсудят и лимит цены на газ.

Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве еще одной меры для борьбы с энергокризисом. Он поможет сдержать сильные скачки цены на это топливо.

Предполагается, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.

Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.

Министры энергетики ЕС уже обсуждали это предложение ЕК на предыдущей встрече 24 ноября, но у них возникли разногласия. В частности, как сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, страны Евросоюза сильно расходились в мнениях относительно уровня предела для цены газа.