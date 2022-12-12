МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило перечень мер общей стоимостью около 100 миллиардов евро, которые помогут Евросоюзу избежать дефицита газа в 2023 году, следует из отчета агентства "Как избежать дефицита газа в Европейском союзе в 2023 году". ЕК надеется, что Евросоюз договорится о лимите цены на газ в ближайшие дни

"Дополнительные инвестиции, необходимые для реализации мер, описанных в данном отчете, составляют около 100 миллиардов евро. Это менее одной трети от 330 миллиардов евро, которые были выделены государствами-членами ЕС за последний год в рамках чрезвычайных пакетов мер по защите потребителей от высоких цен", — пишет МЭА, отмечая, что та же сумма будет компенсирована более низкими счетами за импорт газа в течение двух лет.

Согласно отчету, МЭА предлагает Европе действовать в пяти направлениях. Во-первых, обеспечить энергоэффективность жилья, приборов, общественных зданий и освещения, а также поддержать промышленные программы энергоэффективности, что поможет сэкономить 8 миллиардов кубометров газа. Во-вторых, ускорить внедрение ВИЭ — экономия газа составит 7,5 миллиарда кубометров.

В третьих, стимулировать финансово покупку тепловых насосов, изменить налоговые меры, которые вредят электрификации, и расширить поддержку электрификации промышленности, сэкономив при этом 2 миллиарда кубометров газа. В четвертых, отрегулировать газовое отопление в зданиях, установить умные счетчики, включить энергоэффективность в стандартные настройки приборов, а также поддержать госсектор в разработке и внедрении чрезвычайных мер по энергосбережению, что позволит сохранить 5 миллиардов кубометров.

Наконец, в пятых, улавливать сжигаемый и выбрасываемый в атмосферу газ в странах-экспортерах, внедрять новые низкоэмиссионные газы в совместные закупки газа. Это позволит сберечь 4,5 миллиарда кубометров.

По данным агентства, без предложенных действий разрыв между спросом и предложением газа в регионе может составить порядка 27 миллиардов кубометров в 2023 году. Около половины инвестиций пойдет на повышение энергоэффективности, в первую очередь модернизацию зданий, а 40% — на возобновляемые источники энергии. Остальные средства обеспечат установку тепловых насосов, развитие биометана и проектов по сокращению сжигания газа и метана.