БЕРЛИН, 12 дек — ПРАЙМ. Немецким потребителям следует экономить газ в холодную погоду, чтобы пережить зиму, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. Раскрыты неочевидные способы сэкономить на воде и электричестве

Немецкая метеорологическая служба (DWD) сообщала, что на этой неделе страну ждут пониженные температуры. В понедельник столбик термометра опускался до минус пяти — минус шести градусов.

"В настоящее время общая экономия (газа — ред.) составляет всего 13%. Если это останется исключением, нам пока не стоит беспокоиться. Но в ближайшие несколько дней сохранится холодная погода. Вот почему важно не ослаблять усилия по экономии и продержаться всю зиму", — сказал глава регулятора ФРГ в интервью немецкому изданию Тagesspiegel.

Он напомнил, что потребление "голубого топлива" в стране необходимо сократить на 20 процентов.

Мюллер добавил, что в данный момент уровень заполненности ПХГ составляет 95 процентов. При этом, некоторые европейские страны уже начали отбор газа на фоне наступления холодов, хотя объем ресурса в хранилищах в феврале должен составить около 40 процентов, подчеркнул он.

Глава агентства также указал на то, что те жители германии, которые потребляют больше, вынуждены будут считаться со значительно более высокими расходами. И в то же время другим в этой связи придется экономить еще больше, чтобы все смогли хорошо пережить зиму.