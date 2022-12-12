ВАРШАВА, 12 дек — ПРАЙМ. Польские власти еще не решили, что делать со своим обещанием отказаться от нефти из России, если Евросоюз не введет санкции на поставки нефти по трубопроводу "Дружба", заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. В Польше предрекли скорый развал и расчленение страны

"Как вы наблюдаете, в последние недели на уровне Евросоюза обсуждается очередной пакет санкций. Мы всегда стоим на стороне полных, комплексных без исключений санкций. Санкции на европейском уровне являются ключевыми. В противном случае … санкции будут дырявыми", — пояснила она.

По ее мнению, еще рано говорить "что если нет" (если Евросоюз не запретит своим странам получать нефть по трубопроводу "Дружба"), так как Польша считает, что пришло время на комплексные санкции в отношении северного трубопровода.

Москва отметила, что обсуждать дальнейшие планы по российской нефти польские власти и бизнес будут после того, как ЕС не станет распространять свои санкции против нефтепровода "Дружба". "Если бы так стало, то мы будем обсуждать дальше вместе с концерном (польский топливный концерн Orlen – ред.) или концерн будет также принимать решение, что дальше с обязательствами, которые уже были приняты", — сказала министр.

Ранее польские власти пообещали полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу текущего года. Польша уже не получает из России уголь и газ.