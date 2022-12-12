МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Своповые поставки российского газа через Иран способны установить баланс сил в регионе Ближнего и Среднего Востока, но в то же время он предоставляет Тегерану больше возможностей, чтобы "вести торг" с Москвой, заявил в интервью агентству IRNA иранский эксперт, экономист Реза Гасемипур. МЭА предложило Евросоюзу меры по недопущению дефицита газа в 2023 году

Вице-премьер РФ Александр Новак в октябре сообщал, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. По его словам, соглашение по свопу должно быть подписано до конца 2022 года. На первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.

"Своповые поставки российского газа, помимо экономического интереса, эффективны в создании баланса сил в регионе, но он же предоставляет Тегерану больше возможностей во взаимодействиях с Москвой и дает ему больше возможностей вести с ней торг", – приводит агентство слова Гасемипура.

Агентство поясняет, что на данный момент существует инфраструктура, с помощью которой РФ может ежегодно поставлять в Иран около 30 миллиардов кубометров газа через Азербайджан и Туркмению.

По словам Гасемипура, покупка российского газа по выгодной цене может сократить расходы Ирана на транспортировку этого энергоносителя с юга страны, а также создать условия для продажи иранского газа соседям, например в Пакистан и Оман, по более высоким ценам или увеличить его экспорт в Ирак и Турцию.

"Приблизительный валютный доход Ирана… от одной только покупки российского газа и замены им дизельного топлива, в соответствии со статистикой Иранской энергетической биржи, даже при условии использования российского газа дополнительно всего на 15% для обеспечения электростанций и предотвращения сжигания жидкого топлива, составляет 6 миллиардов долларов", – подчеркнул иранский экономист, отметив, что эта цифра не включает доход от своповых поставок российского газа и получения доли за транзит.

При этом Гасемипур также указал и на обратную сторону своповых поставок для Ирана. Он считает, что Москва является серьезным конкурентом для Тегерана в сфере экспорта газа. "Иран должен быть внимательным к тому, чтобы, осуществляя своповые поставки газа из РФ, не попасться в ловушку Москвы, и чтобы она не забрала иранские рынки… Москва – наш конкурент в нефтегазовой промышленности", — пояснил Гасемипур.