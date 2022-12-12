САБЕТТА (ЯНАО), 12 дек — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа на проекте "Ямал СПГ" в 2023 году ожидается чуть ниже рекорда текущего года, поскольку на следующий год запланированы капитальные ремонты на технологических линиях, сообщил журналистам заместитель директора по производству "Ямал СПГ" Владислав Хлыбов. Девятый пакет санкций Евросоюза не затронет российский энергосектор

Он напомнил, что в 2022 году на проекте будет произведено около 21 миллиона СПГ — это максимальный показатель для "Ямала СПГ" за пять лет работы завода. "На 2023 год у нас чуть-чуть поменьше будет, потому что у нас будут капитальные ремонты технологических линий. В этом году у нас капитальных ремонтов не было", — пояснил Хлыбов.

Работа четвертой линии завода сейчас отлажена и осуществляется штатно, отметил он. "(Она — ред.) тоже позволяет (работать с превышением проектной мощности — ред.), но не с таким превышением, как работают основные технологические линии. Но от номинала выше мы работаем — 106%. Именно при минусовой температуре", — заметил Хлыбов.

По его словам, технология сжижения газа "Арктический каскад", по которой построена эта линия, позволяет оптимально использовать особенности российского климата и максимально использовать отечественное оборудование.

"Ямал СПГ" — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Участники — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Изначально завод строился проектной мощностью 16,5 миллиона тонн (три линии по 5,5 миллиона тонн СПГ в год), и практически весь этот объем был полностью распределен по долгосрочным контрактам. Но в условиях Арктики эффективность проекта оказалась минимум на 10% выше. Более того, позднее завод был расширен за счет строительства четвертой линии на 950 тысяч тонн. В итоге в 2021 году производство на "Ямал СПГ" составило 19,6 миллиона тонн. Все объемы, произведенные сверх изначальной проектной мощности, продаются на споте.