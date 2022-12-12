САБЕТТА (ЯНАО), 12 дек — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа на проекте "Ямал СПГ" в 2023 году ожидается чуть ниже рекорда текущего года, поскольку на следующий год запланированы капитальные ремонты на технологических линиях, сообщил журналистам заместитель директора по производству "Ямал СПГ" Владислав Хлыбов.

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Он напомнил, что в 2022 году на проекте будет произведено около 21 миллиона СПГ — это максимальный показатель для "Ямала СПГ" за пять лет работы завода. "На 2023 год у нас чуть-чуть поменьше будет, потому что у нас будут капитальные ремонты технологических линий. В этом году у нас капитальных ремонтов не было", — пояснил Хлыбов.

Работа четвертой линии завода сейчас отлажена и осуществляется штатно, отметил он. "(Она — ред.) тоже позволяет (работать с превышением проектной мощности — ред.), но не с таким превышением, как работают основные технологические линии. Но от номинала выше мы работаем — 106%. Именно при минусовой температуре", — заметил Хлыбов.

По его словам, технология сжижения газа "Арктический каскад", по которой построена эта линия, позволяет оптимально использовать особенности российского климата и максимально использовать отечественное оборудование.

"Ямал СПГ" — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Участники — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Изначально завод строился проектной мощностью 16,5 миллиона тонн (три линии по 5,5 миллиона тонн СПГ в год), и практически весь этот объем был полностью распределен по долгосрочным контрактам. Но в условиях Арктики эффективность проекта оказалась минимум на 10% выше. Более того, позднее завод был расширен за счет строительства четвертой линии на 950 тысяч тонн. В итоге в 2021 году производство на "Ямал СПГ" составило 19,6 миллиона тонн. Все объемы, произведенные сверх изначальной проектной мощности, продаются на споте.