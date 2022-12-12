БРЮССЕЛЬ, 12 дек — ПРАЙМ. Единства между странами Евросоюза по обсуждаемому новому механизму ограничения скачков цен на газ в ЕС пока нет, сказал журналистам высокопоставленный дипломат ЕС. МЭА предложило Евросоюзу меры по недопущению дефицита газа в 2023 году

"Я верю, что мы двигаемся в правильном направлении, но мы пока не достигли цели", — рассказал он.

Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. Он призван сдерживать сильные всплески стоимости этого топливо.

ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт/ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.

Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года.

Министры энергетики ЕС уже обсуждали это предложение ЕК на предыдущей встрече 24 ноября, но у них возникли разногласия. В частности, как сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела, страны Евросоюза сильно расходились в мнениях относительно уровня предела для цены газа.

Министры энергетики на внеочередном заседании 13 декабря попробуют предварительно согласовать этот новый механизм.