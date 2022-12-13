МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россия надеется, что идея о создании газового хаба в Турции будет реализована, это отвечает интересам производителей и потребителей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Путин обсудил с Эрдоганом создание газового хаба и энергетические проекты

"По газовому хабу — это абсолютно открытая идея. Мы надеемся на то, что она будет реализована. И, кстати говоря, это будет в интересах всех, как производителей газа — добывающих стран, так и потребителей. Опять же, если будет рациональное поведение тех, кто в газе реально заинтересован", — сказал он.

Грушко добавил, что сейчас многие, особенно на Западе, говорят о так называемом зеленом переходе, но "для всех очевидно, что этот перевод не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалась "мечтателями" безуглеродного мира".

"Гладко было на бумаге, а кругом одни враги. Всем рационально мыслящим экономистам понятно, что газ как самое чистое углеродное топливо в течение многих лет, пусть может быть и переходно, но будет оставаться главным источником энергии. Поэтому надо думать о тех вещах, которыми мы многие годы занимались: это стабильность поставок, стабильность спроса, стабильность транзита, стабильность юридического климата, в котором ощущаются сделки, и предсказуемость энергетических стратегий", — заключил замглавы МИД.